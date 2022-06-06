Свой Хеннеси мы попробуем чуть позже

Если быть до конца объективным и справедливым, то в поражении сборной Украины на «Кардифф Сити Стэдиум» нет ровным счетом ничего хорошего и позитивного. Хоть некоторые голоса и говорят об обратном. Какими бы ни были обстановка, конъюнктура и погода, поражения – всегда сирота. И слезы Караваева, Ярмоленко, Яремчука, да хоть мои тоже, его вряд ли исправят. Задачу ведь не решили. А вот Уэльс эту задачу, которая была одна на двоих, решил. Забрал. И ведь не скажешь, что несправедливо. Справедливо, че уж там. Особенно, если исходить из сентенции, что победителей не судят.

Однако, окромя сухого остатка, все же хочется сказать и следующее. Углубиться, с вашего позволения, не в футбольную реальность, а в самую что ни на есть настоящую. Ту, которая не в Кардиффе или УЕФА, а которая в Украине.

Сто процентов уверен, что, если бы аналогичное поражение случилось в мирное время, мы бы своих футболистов стерли в порошок. Сейчас это делать, как минимум, не нужно. Нельзя. Потому что негативные моменты, эмоции и действия нужно проецировать на чужих, а не на своих. Украина переживет – да уже пережила – поражение на футбольном поле от Уэльса. Украина не переживет поражение на военном поле от россии. Украина должна победить рашизм. И лишь в таком случае и у нашего футбола будет вторая попытка, второй шанс. Свой односолодовый «Хеннеси» мы еще откупорим за футбольные победы. Однозначно.

А сейчас, все же, позволю себе посыпать солью на раны – проанализировать главные причины нашего поражения в Кардиффе. Не для того, чтобы лишний раз пнуть лежащего, а дабы сделать уже в ближайшем будущем правильные выводы.

Победный состав все-таки меняют

Практически ни у кого не было сомнений, что Петраков выставит тот же стартовый состав, который выходил в Глазго на игру против Шотландии. Ну, как его было не выставить, ведь парни действительно сыграли мощно и вдохновенно. Наверное, девять из десяти тренеров на месте наставника «сине-желтых» сделали бы то же самое, что и он.

Однако уже по истечению игрового времени мы можем констатировать, что дублирование состава, все же, оказалось ошибкой. Некоторые футболисты (не будем тыкать пальцами) просто не попадали в «ноты». Да, это не их вина, а скорее беда. Но факт от этого не перестает быть фактом.

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Не хватило, прежде всего, эмоционального заряда. В данном случае прошу не путать с мотивацией. Как раз мотивации у футболистов было предостаточно. Ну, иначе и быть не могло. Но, на мой взгляд, практически весь тот адреналин, который «бил ключом» в первой игре плей-офф, во второй лишь эпизодически показывал признаки жизни.

Одним словом, подспорья для куража в этот раз фактически не было.

Не забываем и о «неадекватной» физической готовности наших футболистов

Этот нюанс тоже обязательно нужно учитывать. Как бы то ни было, но сборная Уэльса была изначально в лучших условиях, нежели сборная Украины. Опять-таки, это не проблема команды Пейджа. Это, скорее, констатация факта. Мне кажется, что главная игра, на которую настраивал наш тренерский штаб своих подопечных – против Шотландии. И это правильно, в общем-то, ведь в случае поражения в том матче просто не было бы игры в Кардиффе.

Но получилось так, что, полностью выложившись в Глазго, бросив в бой все свои главные козыри, тогда как Пейдж выставил фактически дубль в игре Лиги наций в Польше, на второй поединок у нашей команды просто не хватило сил. Ни физических, ни морально-волевых.

Пенальти на Ярмоленко был

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Эпизод на 40-й минуте игры, когда Аллен въехал ногой в ногу Ярмоленко, лично для меня однозначный. Я предполагаю, что полузащитник Уэльса в том эпизоде уже не успевал «спрятать» или убрать ногу: он «катился» на фол по инерции. Но с точки зрения футбольного закона – какая разница? Посему мне не понятно, чем руководствовался судья Лаос, не взяв на себя смелость (хотя в отсутствии оной его как раз и сложно обвинять) указать на «точку». Честно говоря, не хочется верить в заговор – дескать, Украина на Мундиале-2022 априори была нежелательным гостем…

Уэльс создал намного меньше, но на порядок качественнее

Ни в коем случае нельзя недооценивать победу наших соперников. Да, «красные драконы» особо ничем не удивили. И поставь Лаос тот пенальти, все могло быть иначе. Однако меньше всего хочется в данном случае «валить» на арбитра. Потому что сопернику тоже нужно отдать должное. Да и мы ведь тоже особо ничем не удивили.

Мы забили сами себе – но все равно нужно похвалить и Бэйла за его хорошее исполнение штрафного удара. Момент с ударом Джонсона в штангу, сумасшедший промах Рэмзи с убойной дистанции и не менее сумасшедший сэйв Бущана после удара Бэйла: такого качества моментов у нас просто не было. К сожалению.

И вряд ли бы Хеннеси в итоге оказался «неоткупоренным», если бы Довбик головой пробил чуть дальше в угол…

Вышедшие на замену игроки не усилили игру

Тут вот какое дело. Выход на поле Шапаренко, Довбика и Мудрика был предопределен. Мне кажется, эти молодые игроки появились бы в игре при любом раскладе. Но в данном случае их выход не сработал. На мой взгляд, не сработал по той причине, что эти трое (особенно два последних) – прекрасная опция для игры в контратаках. Но суть в том, что наша команда играла в позиционный футбол, а на «контрах», как раз, играли хозяева.

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Проще говоря, у Мудрика с его реактивной скоростью просто не было возможности проявить свои лучшие качества. Не было пространства. Он и сотоварищи просто вяз в плотном «частоколе» обороны.

Нужно ли после поражения убирать Петракова?

Нет, не нужно. Это мое личное мнение. Вполне возможно, что нынешний тренер сборной Украины не слывет особым новатором или изощренным тактиком. Как, например, его предшественник. Или как его возможный сменщик. Но, тем не менее, считаю, что Александр Петраков сейчас на своем месте. В сложившихся условиях – повторюсь: именно в сложившихся условиях – он сделал все, что мог. И что можно было. Очевидных тренерских просчетов в двух поединках плей-офф не было. К тому же, не нужно забывать, с какой именно «жопы», уж извините, Петраков втащил сборную в этот самый стыковой раунд.

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Мне кажется, что 64-летний Петраков усовершенствуется, как тренер, вместе со своими подопечными. Его команда играет сейчас в интересный, зрелищный и современный футбол. Да, есть нюансы, но нюансы есть всегда. И во всех. Дайте ему возможность закончить начатое.