Бавария и Ливерпуль не могут договориться по трансферу Мане
Переговоры проходят сложно
Мюнхенская «Бавария» решительно настроена этим летом купить одного из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб согласовал с футболистом условия личного контракта, однако нет договора с «Ливерпулем» о сумме трансфера. Стороны продолжают переговоры.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагала за Мане около 30 млн евро, но «Ливерпуль» не устроила эта сумма.
В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.
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