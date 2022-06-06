Бавария и Ливерпуль не могут договориться по трансферу Мане

Мюнхенская «Бавария» решительно настроена этим летом купить одного из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб согласовал с футболистом условия личного контракта, однако нет договора с «Ливерпулем» о сумме трансфера. Стороны продолжают переговоры.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагала за Мане около 30 млн евро, но «Ливерпуль» не устроила эта сумма.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.