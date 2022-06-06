Бен ДЭВИС: «Сон стал явью»

Голкипер сборной Уэльса Бен Дэвис прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Сон стал явью. Мы очень усердно стремились к этому всей командой. Ради такого мы сражались и отдавали все свои силы - сегодняшний вечер стал просто этому очередным подтверждением», - сказал Дэвис.