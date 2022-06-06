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  4. Бен ДЭВИС: «Сон стал явью»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 02:20 | Обновлено 06 июня 2022, 05:37
195
0

Бен ДЭВИС: «Сон стал явью»

Защитник сборной Уэльса – о выходе на Мундиаль

06 июня 2022, 02:20 | Обновлено 06 июня 2022, 05:37
195
0
Бен ДЭВИС: «Сон стал явью»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Уэльса Бен Дэвис прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Сон стал явью. Мы очень усердно стремились к этому всей командой. Ради такого мы сражались и отдавали все свои силы - сегодняшний вечер стал просто этому очередным подтверждением», - сказал Дэвис.

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Источник УЕФА
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