В четверг, 9 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции.

Поединок состоится в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Украина U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Франция U-21.