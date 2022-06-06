Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Франция U-21
Поединок состоится в четверг, 9 июня
В четверг, 9 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции.
Поединок состоится в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Украина U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Франция U-21.
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