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Чемпионат мира
05 июня 2022, 20:10 | Обновлено 05 июня 2022, 20:11
1625
0

ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти

Украина проигрывает Уэльсу после первого тайма решающего матча

05 июня 2022, 20:10 | Обновлено 05 июня 2022, 20:11
1625
0
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ТК Футбол 1

5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

Спорный эпизод возник на 40-й минуте. Джо Аллен подбил ногу Андрея Ярмоленко в своей штрафной, но после просмотра VAR судьи пенальти не назначили.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

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Источник Sport.ua
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