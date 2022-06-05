ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти

5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

Спорный эпизод возник на 40-й минуте. Джо Аллен подбил ногу Андрея Ярмоленко в своей штрафной, но после просмотра VAR судьи пенальти не назначили.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.