Чемпионат мира05 июня 2022, 20:10 | Обновлено 05 июня 2022, 20:11
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ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Украина проигрывает Уэльсу после первого тайма решающего матча
05 июня 2022, 20:10 | Обновлено 05 июня 2022, 20:11
1625
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5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Спорный эпизод возник на 40-й минуте. Джо Аллен подбил ногу Андрея Ярмоленко в своей штрафной, но после просмотра VAR судьи пенальти не назначили.
Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.
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