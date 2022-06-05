Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»
Капитан «Динамо» рассказал о предпочтениях в контенте
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился, какой контент в интернете смотрит во время войны в Украине.
– Сейчас слушаем только топ-100 патриотических украинских песен в YouTube. Сейчас их действительно много, и на любой вкус.
– Какие любимые?
– Наверное, Kalush – Stefania, Файна. Песни Jerry Heil. У нас сейчас очень богатый репертуар.
– Как тебе суперхит Поворознюка?
– Его тоже слушаем постоянно.
– Поворознюк недавно комментировал финал Лиги чемпионов. Я не знаю, слышал ли ты эту нецензурную версию. Тот же Виктор Вацко раскритиковал. Как тебе такое творчество, или ты больше за классику?
– Я больше за классику. Не слышал версию с Поворознюком, потому что мы в Словении смотрели. Там был словенский комментатор, - сказал Сидорчук.
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