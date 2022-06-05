Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился, какой контент в интернете смотрит во время войны в Украине.

– Сейчас слушаем только топ-100 патриотических украинских песен в YouTube. Сейчас их действительно много, и на любой вкус.

– Какие любимые?

– Наверное, Kalush – Stefania, Файна. Песни Jerry Heil. У нас сейчас очень богатый репертуар.

– Как тебе суперхит Поворознюка?

– Его тоже слушаем постоянно.

– Поворознюк недавно комментировал финал Лиги чемпионов. Я не знаю, слышал ли ты эту нецензурную версию. Тот же Виктор Вацко раскритиковал. Как тебе такое творчество, или ты больше за классику?

– Я больше за классику. Не слышал версию с Поворознюком, потому что мы в Словении смотрели. Там был словенский комментатор, - сказал Сидорчук.