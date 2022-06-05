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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»
Украина. Премьер лига
05 июня 2022, 16:53 | Обновлено 05 июня 2022, 16:55
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Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»

Капитан «Динамо» рассказал о предпочтениях в контенте

05 июня 2022, 16:53 | Обновлено 05 июня 2022, 16:55
213
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Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился, какой контент в интернете смотрит во время войны в Украине.

– Сейчас слушаем только топ-100 патриотических украинских песен в YouTube. Сейчас их действительно много, и на любой вкус.

– Какие любимые?
– Наверное, Kalush – Stefania, Файна. Песни Jerry Heil. У нас сейчас очень богатый репертуар.

– Как тебе суперхит Поворознюка?
– Его тоже слушаем постоянно.

– Поворознюк недавно комментировал финал Лиги чемпионов. Я не знаю, слышал ли ты эту нецензурную версию. Тот же Виктор Вацко раскритиковал. Как тебе такое творчество, или ты больше за классику?
– Я больше за классику. Не слышал версию с Поворознюком, потому что мы в Словении смотрели. Там был словенский комментатор, - сказал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев
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Источник Футбол 1/2/3
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