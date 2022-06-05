Украина. Премьер лига05 июня 2022, 13:42 | Обновлено 05 июня 2022, 13:48
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Сергей СИДОРЧУК: «Было много моментов, когда я не мог сдержать слез»
Капитан «Динамо» рассказал о пережитых эмоциях
05 июня 2022, 13:42 | Обновлено 05 июня 2022, 13:48
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Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о моментах за время войны, когда не мог сдержать слезы.
«За последний период такое часто случалось. Когда мы сидели на базе в три часа ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины... Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались», - сказал Сидорчук.
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