Сергей СИДОРЧУК: «Было много моментов, когда я не мог сдержать слез»

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о моментах за время войны, когда не мог сдержать слезы.

«За последний период такое часто случалось. Когда мы сидели на базе в три часа ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины... Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались», - сказал Сидорчук.