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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Было много моментов, когда я не мог сдержать слез»
Украина. Премьер лига
05 июня 2022, 13:42 | Обновлено 05 июня 2022, 13:48
158
0

Сергей СИДОРЧУК: «Было много моментов, когда я не мог сдержать слез»

Капитан «Динамо» рассказал о пережитых эмоциях

05 июня 2022, 13:42 | Обновлено 05 июня 2022, 13:48
158
0
Сергей СИДОРЧУК: «Было много моментов, когда я не мог сдержать слез»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о моментах за время войны, когда не мог сдержать слезы. 

«За последний период такое часто случалось. Когда мы сидели на базе в три часа ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины... Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались», - сказал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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