В понедельник, 6 июня Хорватия в матче второго тура Группы 1 Лиги А Лиги наций примет Францию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций