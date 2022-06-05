Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги наций Хорватия – Франция
Лига наций
05 июня 2022, 15:17 |
112
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Хорватия – Франция

Поединок второго тура Лиги наций

05 июня 2022, 15:17 |
112
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Хорватия – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 июня Хорватия в матче второго тура Группы 1 Лиги А Лиги наций примет Францию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Мюллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии
Гарет Саутгейт объяснил причины поражения Англии в матче против Венгрии
сборная Хорватии по футболу сборная Франции по футболу Лига наций где смотреть Хорватия - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Футбол | 05 июня 2022, 07:10 2
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса

Sport.ua – о последнем сопернике Украины в борьбе за путевку на чемпионат мира

Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
Футбол | 04 июня 2022, 16:55 0
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии

Украинец Давид Фесюк выиграл чемпионат Хорватии среди 19-летних

ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
Футбол | 05.06.2022, 06:15
ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Футбол | 05.06.2022, 10:42
Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Футбол | 04.06.2022, 23:24
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
03.06.2022, 12:25 2
Футбол
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
03.06.2022, 21:51 3
Футбол
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
05.06.2022, 07:30 20
Бокс
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
04.06.2022, 07:15 2
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 9
Футбол
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
03.06.2022, 12:06 1
Война
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
03.06.2022, 23:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем