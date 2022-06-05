Лига наций05 июня 2022, 15:17 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Хорватия – Франция
Поединок второго тура Лиги наций
05 июня 2022, 15:17 |
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В понедельник, 6 июня Хорватия в матче второго тура Группы 1 Лиги А Лиги наций примет Францию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
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