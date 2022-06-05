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  4. Эден АЗАР: «Играть за Реал – мечта всей моей жизни»
Испания
05 июня 2022, 13:09 |
201
0

Эден АЗАР: «Играть за Реал – мечта всей моей жизни»

Бельгиец надеется показать свои лучшие качества в новом сезоне

05 июня 2022, 13:09 |
201
0
Эден АЗАР: «Играть за Реал – мечта всей моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Реала» Эден Азар, несмотря на неудачи в последних сезонах, рад, что находится в мадридском клубе. Бельгиец хочет качественно отыграть в следующем сезоне.

«Знаете, переход в «Реал» – пик моей карьеры. Я перешел в самый прекрасный клуб мира в отличной форме. Все пошло не так. Я был немного расстроен и разочарован. На личном уровне было очень много плохих моментов. Но не все так ужасно.

Я повстречал отличных людей, сыграл с топ-игроками. Мой контракт действует еще два года. И сейчас у меня есть все условия, чтобы выйти на свой нормальный уровень в следующем году. Летом мне важно провести хорошую физическую и психологическую подготовку. Убежден, что впереди у меня еще много чудесных лет. Я не сомневаюсь. Мне нужно просто снова найти уверенность. В себе, в своем теле, в своих движениях.

Тренер знает: у меня еще два года по контракту. Первые три прошли не так хорошо. Я хочу показать всем, на что способен. Играть за «Реал» – цель всей моей жизни. Это по-прежнему моя мечта. Моя семья всегда была счастлива здесь, она счастлива и сейчас», – сказал Азар.

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Источник El Mundo Deportivo
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