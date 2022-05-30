Испания30 мая 2022, 09:42 |
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Эден АЗАР – болельщикам Реала: «Отдам ради вас все»
Бельгиец надеется удачно провести следующий сезон
30 мая 2022, 09:42 |
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Эден Азар обратился к фанатам «Реала» во время празднования победы в Лиге чемпионов.
«Болельщики «Реала», я здесь уже три года, у меня было так много травм, столько разных вещей... Но в следующем году я отдам ради вас все.
Уверен, следующий год будет моим», – сказал Азар.
В этом сезоне 31-летний футболист провел 23 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 передачи.
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