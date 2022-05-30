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  4. ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов
Испания
30 мая 2022, 04:40 |
307
0

ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов

Курьезное видео из раздевалки «сливочных»

30 мая 2022, 04:40 |
307
0
ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сын немецкого хавбека «Реала» Тони Крооса праздновал победу мадридского клуба в Лиге чемпионов в раздевалке рядом с отцом.

Во время празднования 8-летний Леон был близок к тому, чтобы впервые попробовать спиртное: бельгиец Эден Азар предложил Кроосу-младшему выпить шампанское. Однако Тони помешал этому, пригрозив одноклубнику указательным пальцем.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.

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Источник Sport.ua
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