Испания30 мая 2022, 04:40 |
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ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов
Курьезное видео из раздевалки «сливочных»
30 мая 2022, 04:40 |
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Сын немецкого хавбека «Реала» Тони Крооса праздновал победу мадридского клуба в Лиге чемпионов в раздевалке рядом с отцом.
Во время празднования 8-летний Леон был близок к тому, чтобы впервые попробовать спиртное: бельгиец Эден Азар предложил Кроосу-младшему выпить шампанское. Однако Тони помешал этому, пригрозив одноклубнику указательным пальцем.
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.
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