ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов

Сын немецкого хавбека «Реала» Тони Крооса праздновал победу мадридского клуба в Лиге чемпионов в раздевалке рядом с отцом.

Во время празднования 8-летний Леон был близок к тому, чтобы впервые попробовать спиртное: бельгиец Эден Азар предложил Кроосу-младшему выпить шампанское. Однако Тони помешал этому, пригрозив одноклубнику указательным пальцем.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.