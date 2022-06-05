Лига наций05 июня 2022, 01:55 |
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Армения – Ирландия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
05 июня 2022, 01:55 |
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В поединке группы В1 Лиги наций сборная Армении обыграла Ирландию со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
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