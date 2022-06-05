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Лига наций
Армения
04.06.2022, FT 1 : 0
Ирландия
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Лига наций
05 июня 2022, 01:55 |
6
0

Армения – Ирландия – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

05 июня 2022, 01:55 |
6
0
Армения – Ирландия – 1:0. Видео гола и обзор матча
ffa.am

В поединке группы В1 Лиги наций сборная Армении обыграла Ирландию со счетом 1:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
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Источник Sport.ua
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