Лига наций04 июня 2022, 17:56 |
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Стартовала группа сборной Украины в Лиге наций. Армения начала с победы
Ирландия уступила на выезде
04 июня 2022, 17:56 |
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В Лиге наций начались матчи группы B1, в которой принимают участие сборные Украины, Шотландии, Армении и Ирландии.
Сегодня состоялся один матч. Армения на своем поле обыграла Ирландию со счетом 1:0.
Как раз Ирландия будет первым соперником сборной Украины, матч пройдет 8 июня.
Лига наций. Группа B1
Армения - Ирландия 1:0
Гол: Сперцян, 74
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