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Лига наций
Армения
04.06.2022, FT 1 : 0
Ирландия
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Лига наций
04 июня 2022, 17:56 |
728
0

Стартовала группа сборной Украины в Лиге наций. Армения начала с победы

Ирландия уступила на выезде

04 июня 2022, 17:56 |
728
0
Стартовала группа сборной Украины в Лиге наций. Армения начала с победы
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиге наций начались матчи группы B1, в которой принимают участие сборные Украины, Шотландии, Армении и Ирландии.

Сегодня состоялся один матч. Армения на своем поле обыграла Ирландию со счетом 1:0.

Как раз Ирландия будет первым соперником сборной Украины, матч пройдет 8 июня.

Лига наций. Группа B1

Армения - Ирландия 1:0
Гол: Сперцян, 74

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Источник Sport.ua
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