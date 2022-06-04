Стартовала группа сборной Украины в Лиге наций. Армения начала с победы

В Лиге наций начались матчи группы B1, в которой принимают участие сборные Украины, Шотландии, Армении и Ирландии.

Сегодня состоялся один матч. Армения на своем поле обыграла Ирландию со счетом 1:0.

Как раз Ирландия будет первым соперником сборной Украины, матч пройдет 8 июня.

Лига наций. Группа B1

Армения - Ирландия 1:0

Гол: Сперцян, 74