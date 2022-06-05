В воскресенье, 5 июня, в Сольне на стадионе «Френдс Арена» состоится матч второго тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги B4 сыграют Швеция и Норвегия. Стартовый свисток рефери Энтони Тейлора из Вайсеншэйва (Англия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Швеция



Свой первый матч в текущем розыгрыше Лиги наций сборная Швеции выиграла у Словении (2:0), что еще до начала самого поединка выглядело достаточно легко прогнозируемым результатом. Команда Янне Андерссона не смогла отобраться на грядущий чемпионат мира в Катаре, однако, вопреки расхожей практике, увольнение наставника сборной после поражения от Польши с тяжелыми стратегическими последствиями (0:2) не произошло. Опытному специалисту дали один шанс, поэтому сейчас он занят тем, чтобы оправдать возложенное на него доверие.

Уже после первого тура положение команд в группе B4 постепенно начало обретать легко предсказуемые очертания. Швеция, если, конечно, хочет вернуться в высший дивизион данного турнира, должна смотреть исключительно в сторону победы в предстоящей игре. Возможный успех позволит «сине-желтым» смело строить долгоиграющие планы на остаток розыгрыша, и при этом совершенно не зависеть от своих конкурентов по квартету.

Норвегия



Как и скандинавские соседи, Норвегия, с ее достаточно мощным составом с достаточно громкими именами футболистов, пролетела мимо мундиаля в Катаре, не сумев еще на групповом этапе навязать конкуренцию Нидерландам и Турции. Однако, Столе Сольбаккен также не получил в итоге билет на выход с поста главного тренера «сверл», и уже в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА доказал свою профпригодность стартовой победой над Сербией (1:0). Благодаря этому успеху, норвежцы на данный момент имеют равенство очков со Швецией, однако уступают одну позицию по дополнительным показателям.

Поскольку стартовый сигнал турнира только прозвучал, гнать изо всех сил команда Сольбаккена точно не станет. Ключевые исполнители атакующей линии имели возможность отдохнуть в стартовой игре, поэтому в более ответственный момент точно будут готовы присоединиться к команде. Очевидно, что ключевая ставка во время июньской международной паузы для шведов и норвежцев будет состоять именно достижении успеха в играх на своем поле, однако уже неоднократно они устраивали восхитительные региональные дерби, чего и стоит ожидать от предстоящей игры в Сольне.

Ориентировочные составы



Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Нильссон, Старфельт, Крафт – Ольссон, Карлстрем, Форсберг – Клаессон, Исак, Кулусевски.

Норвегия: Ниланд – Мелинг, Эстигор, Страндберг, Педерсен – Эурснес – Эльюнусси, Эдегор, Берге, Торсби – Холанд.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке высока вероятность увидеть очередной результативный соседский мировой исход. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.5 с коэффициентом 4.20 по линии Parimatch.

5 июня, воскресенье