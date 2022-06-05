Хорватия – Австрия – 0:3. Яркий дебют Рангника. Видео голов и обзор матча

Австрия в первом матче под руководством Ральфа Рангника разгромила на выезде Хорватию. Австрийцы без особых проблем забили три гола хозяевам поля в матче Лиги наций (3:0).

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.

Лига наций A

1-й тур, 3 июня

21:45. Хорватия – Австрия – 0:3

Голы: Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забитцер, 57.