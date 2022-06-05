Лига чемпионов05 июня 2022, 00:32 | Обновлено 05 июня 2022, 00:33
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Хорватия – Австрия – 0:3. Яркий дебют Рангника. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций
05 июня 2022, 00:32 | Обновлено 05 июня 2022, 00:33
144
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Австрия в первом матче под руководством Ральфа Рангника разгромила на выезде Хорватию. Австрийцы без особых проблем забили три гола хозяевам поля в матче Лиги наций (3:0).
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.
Лига наций A
1-й тур, 3 июня
21:45. Хорватия – Австрия – 0:3
Голы: Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забитцер, 57.
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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