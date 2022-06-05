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  4. Хорватия – Австрия – 0:3. Яркий дебют Рангника. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Хорватия
03.06.2022, FT 0 : 3
Австрия
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Лига чемпионов
05 июня 2022, 00:32 | Обновлено 05 июня 2022, 00:33
144
0

Хорватия – Австрия – 0:3. Яркий дебют Рангника. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций

05 июня 2022, 00:32 | Обновлено 05 июня 2022, 00:33
144
0
Хорватия – Австрия – 0:3. Яркий дебют Рангника. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Австрия в первом матче под руководством Ральфа Рангника разгромила на выезде Хорватию. Австрийцы без особых проблем забили три гола хозяевам поля в матче Лиги наций (3:0). 

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.

Лига наций A

1-й тур, 3 июня

21:45. Хорватия – Австрия – 0:3

Голы: Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забитцер, 57.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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Лига наций видео голов и обзор сборная Хорватии по футболу сборная Австрии по футболу Ральф Рангник
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Источник Sport.ua
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