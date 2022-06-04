Крутой дебют Рангника. В Хорватии шок от поражения: перестали быть командой
Австрия без особых проблем забила 3 гола хозяевам поля в матче Лиги наций
Австрия в первом матче под руководством Ральфа Рангника разгромила на выезде Хорватию. Австрийцы без особых проблем забили три гола хозяевам поля в матче Лиги наций (3:0). В Хорватии шокированы поражением.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:
«Я поздравляю сборную Австрии и приношу извинения нашим болельщикам. Считаю, что мы хорошо играли в первые полчаса, но после пропущенного гола была трудно вернуться в игру. Мы перестали быть командой после этого. Австрийцы были быстрее и агрессивнее нас».
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник:
«У нас были проблемы в первые 25 минут, но перед перерывом мы вышли вперед, и это пошло нам на руку. Во втором тайме мы играли очень здорово и забили два потрясающих гола. Могли забить и больше. Я очень доволен».
Защитник сборной Австрии Борна Соса:
«Мы должны были вести в счете к перерыву, но вместо этого мы пропустили. Во втором тайме пропустили еще два сумасшедших гола, и все пошло верх дном. Австрия показала очень хорошую игру и заслуженно победила».
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович:
«Хорватия – превосходная команда, но мы провели просто потрясающий матч. Игроки были полны энергии. Мы воспользовались своими шансами и заслужили эту победу. Хотим вернуться на наш прежний уровень».
Защитник сборной Австрии Максимилиан Вебер:
«Это был превосходный матч. Мы были везде, где хотели. Команда показала, что может сражаться с лучшими сборными».
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