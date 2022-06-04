Крутой дебют Рангника. В Хорватии шок от поражения: перестали быть командой

Австрия в первом матче под руководством Ральфа Рангника разгромила на выезде Хорватию. Австрийцы без особых проблем забили три гола хозяевам поля в матче Лиги наций (3:0). В Хорватии шокированы поражением.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

«Я поздравляю сборную Австрии и приношу извинения нашим болельщикам. Считаю, что мы хорошо играли в первые полчаса, но после пропущенного гола была трудно вернуться в игру. Мы перестали быть командой после этого. Австрийцы были быстрее и агрессивнее нас».

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник:

«У нас были проблемы в первые 25 минут, но перед перерывом мы вышли вперед, и это пошло нам на руку. Во втором тайме мы играли очень здорово и забили два потрясающих гола. Могли забить и больше. Я очень доволен».

Защитник сборной Австрии Борна Соса:

«Мы должны были вести в счете к перерыву, но вместо этого мы пропустили. Во втором тайме пропустили еще два сумасшедших гола, и все пошло верх дном. Австрия показала очень хорошую игру и заслуженно победила».

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович:

«Хорватия – превосходная команда, но мы провели просто потрясающий матч. Игроки были полны энергии. Мы воспользовались своими шансами и заслужили эту победу. Хотим вернуться на наш прежний уровень».

Защитник сборной Австрии Максимилиан Вебер:

«Это был превосходный матч. Мы были везде, где хотели. Команда показала, что может сражаться с лучшими сборными».