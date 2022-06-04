Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас достаточно времени, чтобы восстановиться»

Защитник сборной Украины Илья Забарный вспомнил победный матч против Шотландии (3:1) и рассказал о подготовке к поединку против Уэльса (5 июня):

«Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно. Выходили для нашей страны, для наших ребят, хотели подарить только победу.

У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. 4 дня между матчами, это очень хорошо. Думаю, все смогут отдохнуть, выйдут на 100% готовы.

Прежде всего, я думаю только о победе в матче. Не смотрю вперед, не знаю, что будет дальше. Хочу, чтобы в моей стране закончилась война. Большинство мыслей об этом».