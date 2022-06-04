Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас достаточно времени, чтобы восстановиться»
Чемпионат мира
04 июня 2022, 13:06 |
36
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас достаточно времени, чтобы восстановиться»

Защитник сборной Украины – о матче против Уэльса

04 июня 2022, 13:06 |
36
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас достаточно времени, чтобы восстановиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный вспомнил победный матч против Шотландии (3:1) и рассказал о подготовке к поединку против Уэльса (5 июня):

«Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно. Выходили для нашей страны, для наших ребят, хотели подарить только победу.

У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. 4 дня между матчами, это очень хорошо. Думаю, все смогут отдохнуть, выйдут на 100% готовы.

Прежде всего, я думаю только о победе в матче. Не смотрю вперед, не знаю, что будет дальше. Хочу, чтобы в моей стране закончилась война. Большинство мыслей об этом».

По теме:
Даниил ИГНАТЕНКО: «Вызов в сборную был неожиданным»
Игнатенко отлично показал себя в Бордо. Его вызов в сборную закономерен
Уэльс – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Илья Забарный сборная Украины по футболу Шотландия - Украина Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТК Футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
Футбол | 03 июня 2022, 12:25 1
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»

Специалист дал свою оценку матчу сборной Украины

Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Футбол | 03 июня 2022, 21:51 3
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами

Маркос Антонио, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в столице Италии

Милан дает 20 миллионов за вингера Брюгге
Футбол | 04.06.2022, 10:29
Милан дает 20 миллионов за вингера Брюгге
Милан дает 20 миллионов за вингера Брюгге
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Футбол | 04.06.2022, 00:20
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Футбол | 04.06.2022, 07:50
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
03.06.2022, 18:20 8
Футбол
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
02.06.2022, 16:11 4
Бокс
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 7
Футбол
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
02.06.2022, 19:54 16
Футбол
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
02.06.2022, 09:42
Бокс
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
03.06.2022, 04:35 1
Война
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
02.06.2022, 18:24 8
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
02.06.2022, 20:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем