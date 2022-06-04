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Молодежные турниры
04 июня 2022, 12:10 | Обновлено 04 июня 2022, 12:29
545
0

Где смотреть матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Северная Македония U-21

Поединок состоится в воскресенье, 5 июня

04 июня 2022, 12:10 | Обновлено 04 июня 2022, 12:29
545
0
Где смотреть матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Северная Македония U-21
УАФ

В воскресенье, 5 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Северной Македонии.

Поединок состоится в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Украина U-21 – Северная Македония U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Северная Македония U-21.

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Источник Sport.ua
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