Где смотреть матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Северная Македония U-21
Поединок состоится в воскресенье, 5 июня
В воскресенье, 5 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Северной Македонии.
Поединок состоится в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.
Украина U-21 – Северная Македония U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Северная Македония U-21.
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