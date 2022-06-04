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  4. Озил не вернется в состав Фенербахче
Турция
04 июня 2022, 09:18 |
466
0

Озил не вернется в состав Фенербахче

Назначение Жорже Жезуша ситуацию не изменит

04 июня 2022, 09:18 |
466
0
Озил не вернется в состав Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

В конце марта Месут Озил был исключен из состава «Фенербахче» решением руководства клуба. Официально причины такого решения не сообщались.

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш заявил, что его появление не повлияет на позицию Озила в клубе:

«Фенербахче» не может выиграть чемпионский титул уже восемь сезонов. Месут Озил — важный игрок для клуба, однако руководство уже приняло решение по отношению к нему. Оно будет иметь силу и после моей работы здесь.

Нет разницы между Жорже Жезушем или Месутом Озилом. Самое главное – успех «Фенербахче».

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Месут Озил Фенербахче Жорже Жезуш
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Источник AS
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