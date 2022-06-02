ОФИЦИАЛЬНО. Жорже Жезуш возглавил Фенербахче

«Фенербахче» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Жорже Жезуша. Контракт с 67-летним португальцем рассчитан на один год.

О том, что Жезуш близок к назначению на пост главного тренера «Фенербахче», сообщалось еще вчера.

Предыдущим местом работы Жезуша была «Бенфика». 67-летний португалец покинул клуб в конце декабря прошлого года.