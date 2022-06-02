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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жорже Жезуш возглавил Фенербахче
Турция
02 июня 2022, 19:23 |
429
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жорже Жезуш возглавил Фенербахче

Португальский тренер продолжит карьеру в Турции

02 июня 2022, 19:23 |
429
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жорже Жезуш возглавил Фенербахче
ФК Фенербахче

«Фенербахче» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Жорже Жезуша. Контракт с 67-летним португальцем рассчитан на один год.

О том, что Жезуш близок к назначению на пост главного тренера «Фенербахче», сообщалось еще вчера.

Предыдущим местом работы Жезуша была «Бенфика». 67-летний португалец покинул клуб в конце декабря прошлого года.

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Жорже Жезуш Фенербахче
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Источник ФК Фенербахче
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