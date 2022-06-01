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  4. Работал с Яремчуком. Экс-тренер Бенфики возглавит Фенербахче
Турция
01 июня 2022, 18:03 |
199
0

Работал с Яремчуком. Экс-тренер Бенфики возглавит Фенербахче

Жорже Жезуш продолжит карьеру в Турции

01 июня 2022, 18:03 |
199
0
Работал с Яремчуком. Экс-тренер Бенфики возглавит Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезуш

Бывший главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш в ближайшее время возглавит «Фенербахче». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Детали контракта уже согласованы. Жезуш уже вылетел в Турцию для подписания контракта.

Предыдущим местом работы Жезуша была «Бенфика». 67-летний португалец покинул клуб в конце декабря прошлого года.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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