Работал с Яремчуком. Экс-тренер Бенфики возглавит Фенербахче

Бывший главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш в ближайшее время возглавит «Фенербахче». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Детали контракта уже согласованы. Жезуш уже вылетел в Турцию для подписания контракта.

Предыдущим местом работы Жезуша была «Бенфика». 67-летний португалец покинул клуб в конце декабря прошлого года.