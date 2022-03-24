Озил был исключен из состава Фенербахче

«Фенербахче» официально сообщил о том, что два игрока команды были исключены из состава. Речь идет о Месуте Озиле и Озане Туфане.

Это решение непосредственно руководства клуба. Причины такого решения и сроки отстранения не известны.

Озил выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего немца 9 голов и 2 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.