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Озил был исключен из состава Фенербахче

Причины такого решения не известны

  • 24.03.2022 18:59
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Озил был исключен из состава Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

«Фенербахче» официально сообщил о том, что два игрока команды были исключены из состава. Речь идет о Месуте Озиле и Озане Туфане.

Это решение непосредственно руководства клуба. Причины такого решения и сроки отстранения не известны.

Озил выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего немца 9 голов и 2 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

Источник — ФК Фенербахче

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