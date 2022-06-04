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  4. Сомнительный вариант. Ювентус нашел замену Кьеллини в Барселоне
Испания
04 июня 2022, 08:56 |
275
0

Сомнительный вариант. Ювентус нашел замену Кьеллини в Барселоне

Туринский клуб интересуется Клеманом Ленгле

04 июня 2022, 08:56 |
275
0
Сомнительный вариант. Ювентус нашел замену Кьеллини в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Клеман Ленгле

«Ювентус» сейчас активно ищет центрального защитника. Это связано с тем, что капитан команды Джорджо Кьеллини продолжит карьеру в МЛС.

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Ленгле. Каталонцы не рассчитывают на 26-летнего француза и готовы отпустить его летом.

В нынешнем сезоне на счету Ленгле 1 ассист в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Ранее интерес к Ленгле проявлял «Тоттенхэм».

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Источник Sport.es
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