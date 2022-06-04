Сомнительный вариант. Ювентус нашел замену Кьеллини в Барселоне

«Ювентус» сейчас активно ищет центрального защитника. Это связано с тем, что капитан команды Джорджо Кьеллини продолжит карьеру в МЛС.

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Ленгле. Каталонцы не рассчитывают на 26-летнего француза и готовы отпустить его летом.

В нынешнем сезоне на счету Ленгле 1 ассист в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Ранее интерес к Ленгле проявлял «Тоттенхэм».