Испания04 июня 2022, 08:56 |
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Сомнительный вариант. Ювентус нашел замену Кьеллини в Барселоне
Туринский клуб интересуется Клеманом Ленгле
04 июня 2022, 08:56 |
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«Ювентус» сейчас активно ищет центрального защитника. Это связано с тем, что капитан команды Джорджо Кьеллини продолжит карьеру в МЛС.
«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Ленгле. Каталонцы не рассчитывают на 26-летнего француза и готовы отпустить его летом.
В нынешнем сезоне на счету Ленгле 1 ассист в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Ранее интерес к Ленгле проявлял «Тоттенхэм».
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