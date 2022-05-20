Тоттенхэм хочет подписать защитника Барселоны

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Клемана Ленгле.

Главный тренер каталонцев Хави не рассчитывает на 26-летнего француза, поэтому «шпоры» намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Ленгле принял участие в 26 матчах за каталонцев во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Барселоной» истекает летом 2026 года.