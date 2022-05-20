Англия20 мая 2022, 10:41 | Обновлено 20 мая 2022, 10:56
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Тоттенхэм хочет подписать защитника Барселоны
Клеман Ленгле может продолжить карьеру в АПЛ
20 мая 2022, 10:41 | Обновлено 20 мая 2022, 10:56
317
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Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Клемана Ленгле.
Главный тренер каталонцев Хави не рассчитывает на 26-летнего француза, поэтому «шпоры» намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Ленгле принял участие в 26 матчах за каталонцев во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Барселоной» истекает летом 2026 года.
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