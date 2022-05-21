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  4. Кьеллини нашел себе клуб в МЛС
Италия
21 мая 2022, 17:32 |
379
0

Кьеллини нашел себе клуб в МЛС

Защитник покинет «Ювентус» в конце сезона

21 мая 2022, 17:32 |
379
0
Кьеллини нашел себе клуб в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини покинет клуб в конце сезона. Ветеран уже нашел себе новое место работы.

37-летний итальянец станет игроком клуба МЛС «Лос-Анджелес». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в течение недели контракт будет подписан, переговоры уже находятся на продвинутой стадии.

Напомним, Кьеллини выступал за «Ювентус» в течение 17 сезонов.

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Джорджо Кьеллини Ювентус MLS Лос-Анджелес (MLS) Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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