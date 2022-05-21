Кьеллини нашел себе клуб в МЛС

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини покинет клуб в конце сезона. Ветеран уже нашел себе новое место работы.

37-летний итальянец станет игроком клуба МЛС «Лос-Анджелес». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в течение недели контракт будет подписан, переговоры уже находятся на продвинутой стадии.

Напомним, Кьеллини выступал за «Ювентус» в течение 17 сезонов.