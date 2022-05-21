Италия21 мая 2022, 17:32 |
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Кьеллини нашел себе клуб в МЛС
Защитник покинет «Ювентус» в конце сезона
21 мая 2022, 17:32 |
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини покинет клуб в конце сезона. Ветеран уже нашел себе новое место работы.
37-летний итальянец станет игроком клуба МЛС «Лос-Анджелес». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в течение недели контракт будет подписан, переговоры уже находятся на продвинутой стадии.
Напомним, Кьеллини выступал за «Ювентус» в течение 17 сезонов.
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