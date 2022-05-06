Италия06 мая 2022, 10:31 |
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Решение принято. Кьеллини летом покинет Ювентус
При этом защитник может продолжить карьеру
06 мая 2022, 10:31 |
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Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял решение покинуть туринский клуб в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Дальше у Кьеллини два варианта: завершить карьеру либо перейти в МЛС. Он ужее получил предложения от ряда местных клубов.
Ранее Кьеллини уже принял решение завершить карьеру в сборной Италии. Свой прощальный матч 37-летний защитник проведет 1 июня против Аргентины.
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