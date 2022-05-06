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  4. Решение принято. Кьеллини летом покинет Ювентус
Италия
06 мая 2022, 10:31 |
226
0

Решение принято. Кьеллини летом покинет Ювентус

При этом защитник может продолжить карьеру

06 мая 2022, 10:31 |
226
0
Решение принято. Кьеллини летом покинет Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял решение покинуть туринский клуб в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Дальше у Кьеллини два варианта: завершить карьеру либо перейти в МЛС. Он ужее получил предложения от ряда местных клубов.

Ранее Кьеллини уже принял решение завершить карьеру в сборной Италии. Свой прощальный матч 37-летний защитник проведет 1 июня против Аргентины.

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Источник твиттер Николо Скиры
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