Решение принято. Кьеллини летом покинет Ювентус

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял решение покинуть туринский клуб в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Дальше у Кьеллини два варианта: завершить карьеру либо перейти в МЛС. Он ужее получил предложения от ряда местных клубов.

Ранее Кьеллини уже принял решение завершить карьеру в сборной Италии. Свой прощальный матч 37-летний защитник проведет 1 июня против Аргентины.