Кьеллини попрощается со сборной Италии 1 июня

В конце марта защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял решение завершить карьеру в сборной Италии. Дата прощального матча 37-летнего ветерана не называлась.

Теперь стало известно, что прощальным для Кьеллини станет матч против Аргентины. Он пройдет 1 июня в Лондоне на «Уэмбли».

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2006 года. Суммарно 37-летний защитник провел за команду 116 матчей и забил 8 голов. Со сборной Италии он выиграл Евро-2020, а недавно не пробился на ЧМ-2022.