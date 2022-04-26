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Кьеллини попрощается со сборной Италии 1 июня

В этот день «Скуадра Адзурра» сыграет с Аргентиной

  • 26.04.2022 21:44
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Кьеллини попрощается со сборной Италии 1 июня
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

В конце марта защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял решение завершить карьеру в сборной Италии. Дата прощального матча 37-летнего ветерана не называлась.

Теперь стало известно, что прощальным для Кьеллини станет матч против Аргентины. Он пройдет 1 июня в Лондоне на «Уэмбли».

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2006 года. Суммарно 37-летний защитник провел за команду 116 матчей и забил 8 голов. Со сборной Италии он выиграл Евро-2020, а недавно не пробился на ЧМ-2022.

Источник — Sky Sports

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