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ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини завершил карьеру в сборной Италии

Защитник «Ювентуса» покидает «Скуадру Аздурру»

  • 30.03.2022 21:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини завершил карьеру в сборной Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Легендарный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры в составе сборной Италии после вчерашнего товарищеского матча против Турции (3:2):

«Мы планировали играть сегодня в другом матче. Мы пережили один из самых трудных моментов в карьере, но остаемся крепко стоять на ногах.

Теперь историю Италии будут писать другие, и эта история будет славна! Надеюсь, они еще не раз будут переживать те эмоции, которые мы испытали прошлым летом. Forza Azzurri!», - написал Кьеллини.

Кьеллини выступал за сборную Италии с 2006 года. Суммарно 37-летний защитник провел за команду 116 матчей и забил 8 голов. Со сборной Италии он выиграл Евро-2020, а недавно не пробился на ЧМ-2022.

Источник — Instagram

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