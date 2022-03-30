ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини завершил карьеру в сборной Италии

Легендарный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры в составе сборной Италии после вчерашнего товарищеского матча против Турции (3:2):

«Мы планировали играть сегодня в другом матче. Мы пережили один из самых трудных моментов в карьере, но остаемся крепко стоять на ногах.

Теперь историю Италии будут писать другие, и эта история будет славна! Надеюсь, они еще не раз будут переживать те эмоции, которые мы испытали прошлым летом. Forza Azzurri!», - написал Кьеллини.

Кьеллини выступал за сборную Италии с 2006 года. Суммарно 37-летний защитник провел за команду 116 матчей и забил 8 голов. Со сборной Италии он выиграл Евро-2020, а недавно не пробился на ЧМ-2022.