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  4. УЕФА принес извинения болельщикам за события на финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 июня 2022, 06:00 | Обновлено 04 июня 2022, 06:22
725
0

УЕФА принес извинения болельщикам за события на финале Лиги чемпионов

Финальный поединок в Париже был омрачен серией ужасных инцидентов

04 июня 2022, 06:00 | Обновлено 04 июня 2022, 06:22
725
0
УЕФА принес извинения болельщикам за события на финале Лиги чемпионов
УЕФА

УЕФА принес извинения болельщикам, которые стали свидетелями пугающих событий в преддверии финала Лиги чемпионов на Стад-де-Франс в Париже 28 мая. В заявлении также сказано:

«Этот день должен был стать праздником европейского футбола, но был омрачен серией ужасных инцидентов. Футбольные болельщики не должны оказываться в таких ситуациях, и это не может повториться в будущем.

Сразу после финала УЕФА заказал независимый отчет, чтобы выявить недостатки при принятии решений и определить ответственность всех сторон, которые были задействованы в организации финала. Подробные требования﻿ к отчету были опубликованы сегодня. Отчет составляется независимыми экспертами во главе с доктором Тьягу Брандау Родригешем из Португалии. Расследование должно рассказать, что случилось при подготовке к финалу и какие уроки неоходимо извлечь из случившегося, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Отчет должен дать всеобъемлющее представление о том, что, как и когда происходило в день матча на стадионе и в его окрестностях, и изучить различные потоки болельщиков. Также будут проанализированы операционные действия служб безопасности, мобильные сервисы, процесс продажи билетов и другие аспекты. Таким образом, будет произведена оценка планирования и готовности различных организационных служб, в том числе точек сбора болельщиков «Ливерпуля» и «Реала».

В рамках независимого отчета УЕФА хочет выявить проблемы в реализации и проведении операционной деятельности и оценить роль и ответственность всех сторон. Это поможет понять адекватность поведения задействованных в организации финала служб и выработать эффективные механизмы для использования в будущем.

При составлении независимого отчета также будут приняты во внимание данные УЕФА и всех задействованных сторон, в том числе объединений болельщиков Football Supporters Europe, болельщиков клубов-финалистов, нейтральных болельщиков. Свое участие также примут Футбольная федерация Франции, правоохранительные органы, службы стадиона и другие общественные и местные организации.

В отчете будут подробно освещены выводы расследования и рекомендации, которые представит группа экспертов во главе с доктором Тьягоу Брандау Родригешем. Расследование начинается немедленно и должно быть завершено в кратчайшие сроки, чтобы получить полное представление о случившемся.

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Источник УЕФА
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