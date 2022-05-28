Лига чемпионов28 мая 2022, 22:35 | Обновлено 28 мая 2022, 23:18
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ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ
На «Стад-де-Франс» сломалась система турникетов, и начало матча задержали
28 мая 2022, 22:35 | Обновлено 28 мая 2022, 23:18
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Начало финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» задержали на 36 минут.
Дело в том, что на «Стад-де-Франс» сломалась система турникетов и около 15 тысяч болельщиков английского клуба остались за периметром стадиона.
Некоторые приняли решение идти на прорыв, но правоохранители этого не оценили и применили слезоточивый газ.
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