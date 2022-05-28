ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ

Начало финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» задержали на 36 минут.

Дело в том, что на «Стад-де-Франс» сломалась система турникетов и около 15 тысяч болельщиков английского клуба остались за периметром стадиона.

Некоторые приняли решение идти на прорыв, но правоохранители этого не оценили и применили слезоточивый газ.

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