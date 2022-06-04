5 июня сборная Украины проведет финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Поединок Уэльс – Украина состоится на стадионе «Кардифф Сити» валлийской столицы и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Победа 1 июня в полуфинале над шотландцами (3:1) позволила сборной Украины выйти в финал отбора в Катар. Сине-желтые встречаются со сборной Уэльса, которая в другом полуфинале в марте победила Австрию (2:1).

Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Уэльс – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.