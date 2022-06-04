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04 июня 2022, 07:15 | Обновлено 04 июня 2022, 07:28
306
0

Уэльс – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июня в 19:00 видеотрансляцию финала плей-офф отбора к ЧМ-2022

04 июня 2022, 07:15 | Обновлено 04 июня 2022, 07:28
306
0
Уэльс – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня сборная Украины проведет финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Поединок Уэльс – Украина состоится на стадионе «Кардифф Сити» валлийской столицы и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Победа 1 июня в полуфинале над шотландцами (3:1) позволила сборной Украины выйти в финал отбора в Катар. Сине-желтые встречаются со сборной Уэльса, которая в другом полуфинале в марте победила Австрию (2:1).

Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Уэльс – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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