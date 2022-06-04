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  4. Сербия – Норвегия – 0:1. Победный мяч Холанда. Видео гола и обзор матча
Лига наций
Сербия
02.06.2022, FT 0 : 1
Норвегия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
04 июня 2022, 01:51 | Обновлено 04 июня 2022, 02:59
61
0

Сербия – Норвегия – 0:1. Победный мяч Холанда. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

04 июня 2022, 01:51 | Обновлено 04 июня 2022, 02:59
61
0
Сербия – Норвегия – 0:1. Победный мяч Холанда. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня состоялся матч 1-го тура Лиги наций B. Смотрите видеообзор поединка.

Сербия – Норвегия – 0:1. Победный мяч Холанда. Видео гола и обзор матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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