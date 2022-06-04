Лига наций04 июня 2022, 01:51 | Обновлено 04 июня 2022, 02:59
61
0
Сербия – Норвегия – 0:1. Победный мяч Холанда. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
04 июня 2022, 01:51 | Обновлено 04 июня 2022, 02:59
61
0
2 июня состоялся матч 1-го тура Лиги наций B. Смотрите видеообзор поединка.
Сербия – Норвегия – 0:1. Победный мяч Холанда. Видео гола и обзор матча
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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