В четверг, 2 июня, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоится поединок группового раунда Лиги наций, в котором сборная Сербии примет национальную команду Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Сербия

Команда Драгана Стойковича волей жребия попала в квартет B4, где кроме норвежцев будет играть со Швецией и Словенией. В прошлом сезоне Лиги наций «Белые орлы» заняли третье место в своей группе второго дивизиона, набрав скромные 6 очков. Избежать понижения в классе удалось благодаря лучшим дополнительным показателям, чем у Турции.

Мысленно сербы уже наверняка в Катаре, где в ноябре-декабре нынешнего года пройдет чемпионат мира. Там подопечных Стойковича ждет непростое испытание, ведь вместе с ними в группе очень серьезные соперники – Бразилия, Швейцария и Камерун. Но талантливое поколение сборной Сербии уже готово бороться за первый в истории выход в плей-офф.

Норвегия

«Викинги», в свою очередь, боролись за выход в дивизион А Лиги наций. И шансы у команды Столе Сольбаккена были очень неплохие. Все решалось в заключительном туре с Австрией, где Эрлингу Холанду и компании необноходимо было побеждать. Итоговый ничейный исход оставил норвежцев на второй строчке с 10 очками, а Австрия добилась повышения в классе.

Впрочем, гораздо неприятнее для сборной Норвегии было занять третье место в своей отборочной группе чемпионата мира 2022, что не позволило им продолжить борьбу за выход на Мундиаль. От второй строчки, позволяющей испытать удачу в стыковых поединках, подопечных Сольбаккена отделили три балла.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Сербия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Сербия: Райкович – Павлович, Миленкович, Велькович, Гудель, Лукич, Костич, Милинкович-Савич, Зивкович, Тадич, Митрович.

Норвегия: Хансен – Бьоркан, Ханче-Ольсен, Педерсен, Торстведт, Берге, Эдегор, Аэр, Кинг, Элйоноусси, Холанд.

2 июня, четверг