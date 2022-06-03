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  4. Каспер Рууд – Марин Чилич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
03 июня 2022, 20:05 |
112
0

Каспер Рууд – Марин Чилич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

03 июня 2022, 20:05 |
112
0
Каспер Рууд – Марин Чилич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Сегодня, 3 июня Каспер Рууд во втором полуфинале Ролан Гаррос-2022 сыграет с Марином Чиличем. Начало матча – не ранее 20:00 по Киеву.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:

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Ранее первым финалистом Ролан Гаррос-2022 стал Рафаэль Надаль.

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Каспер Рууд Марин Чилич Ролан Гаррос 2022 смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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