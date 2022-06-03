Каспер Рууд – Марин Чилич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 3 июня Каспер Рууд во втором полуфинале Ролан Гаррос-2022 сыграет с Марином Чиличем. Начало матча – не ранее 20:00 по Киеву.

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Ранее первым финалистом Ролан Гаррос-2022 стал Рафаэль Надаль.