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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Покинуть Украину мне и моей беременной жене помог Суркис»
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 15:54 |
428
0

Сергей СИДОРЧУК: «Покинуть Украину мне и моей беременной жене помог Суркис»

Капитан «Динамо» рассказал о том, как с женой покидал Украину

03 июня 2022, 15:54 |
428
0
Сергей СИДОРЧУК: «Покинуть Украину мне и моей беременной жене помог Суркис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как покидал страну вместе с беременной супругой с началом войны.

«Сын родился ровно через месяц после того, как российские войска ступили на территорию Украины. Жена две первые беременности была у этого врача, она все знает: эту клинику, детских педиатров. Всё было хорошо. После 24 числа вообще был ступор, мы не знали, что делать. Жена до последнего не хотела уезжать, она говорила, что будет рожать в Киеве. Для нас стало такой необратимой датой, когда в мариупольский роддом попала ракета. Тогда она поняла, что слишком опасно будет, и мы буквально через день («Динамо» помогло) выехали автобусом в сторону Румынии. Там нам очень помог главный тренер, его внучка. Она тоже была беременна, и они у одного врача в одной больнице осматривались. Слава Богу, все хорошо получилось.

Она вообще у меня большая молодец. То, что касается детей или беременности, она как-то пытается держать все под контролем, но это такой был период очень тяжелый. Я вспоминаю это все: я не спал как следует наверняка дней восемь. Полтора-два часа – это была норма. Я вообще не мог спать. Первая ночь, которую я выспался, была за границей. Она выдохнула, когда пересекли границу. Там уже начались другие проблемы. Но я думаю, что все же я вообще такой человек, который все держит в себе, и было тяжело. Первую ночь нас вообще было много, мы сидели на паркинге: были Кривцов, Пятов, Матвиенко, Степаненко. Мы все вместе были, нам это легче давалось. Плюс женщины очень помогали, не давали расклеиваться. Когда мы переехали на базу, там тоже врачи были. Она более или менее спокойно себя чувствовала, потому что есть возможность сделать какой-нибудь укол или отвезти в больницу. Поддержка друзей, когда мы все были, вместе это легче давалось. Будь мы сами, то было бы в разы труднее.

Я не хотел никуда уезжать. Это все буквально за ночь случилось, у нас была одна сумка вещей. Мы были на базе, была возможность, чтобы президенты увезли жен и детей, они за это говорили. Мне позвонил президент и сказал: «У тебя беременная жена, тебе здесь не нужно оставаться. Ты нужен ей, потому поезжай». Я не очень хотел, и она сама не очень хотела. Только случившееся в Мариуполе сыграло катализатором того, что мы уехали», - сказал Сидорчук.

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Источник Футбол 1/2/3
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