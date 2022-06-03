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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 11:19 | Обновлено 03 июня 2022, 11:58
1610
4

Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»

Лидер «Динамо» рассказал, откуда черпает информацию о войне

03 июня 2022, 11:19 | Обновлено 03 июня 2022, 11:58
1610
4
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, каким видит свой первый день после войны в Украине.

– Ты говорил, что читаешь Шерлока Холмса, чтобы успокоиться. Новости, телеграмм-каналы читаешь, или стараешься избегать?
– Я уже устал. Конечно, в телеграмм-канале уведомления приходят на телефон, но я выключил уведомления, чтобы они не появлялись. Когда сам хочу, то захожу и читаю.

– Арестовича смотришь?
– Да, конечно, наверняка каждый украинец смотрит Арестовича.

– Веришь, спокойно ли относишься к тому, что он говорит?
– С самого начала, я слепо верил, а сейчас начал фильтровать то, что он говорит.

– Как ты видишь свой первый день после войны?
– Хочу, чтобы вся моя семья собралась вместе. Для меня это будет лучше, чтобы они все собрались за столом и вспоминали хорошие моменты, даже в такое сложное время, - сказал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук Алексей Арестович российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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mastorent
смотреть это ещё ничего, главное не слушать этого шута
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Артем Дима футболист
Я уверен в обратно. Не один нормальный человек не будет смотреть арестовича.
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