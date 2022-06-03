Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Лидер «Динамо» рассказал, откуда черпает информацию о войне
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, каким видит свой первый день после войны в Украине.
– Ты говорил, что читаешь Шерлока Холмса, чтобы успокоиться. Новости, телеграмм-каналы читаешь, или стараешься избегать?
– Я уже устал. Конечно, в телеграмм-канале уведомления приходят на телефон, но я выключил уведомления, чтобы они не появлялись. Когда сам хочу, то захожу и читаю.
– Арестовича смотришь?
– Да, конечно, наверняка каждый украинец смотрит Арестовича.
– Веришь, спокойно ли относишься к тому, что он говорит?
– С самого начала, я слепо верил, а сейчас начал фильтровать то, что он говорит.
– Как ты видишь свой первый день после войны?
– Хочу, чтобы вся моя семья собралась вместе. Для меня это будет лучше, чтобы они все собрались за столом и вспоминали хорошие моменты, даже в такое сложное время, - сказал Сидорчук.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Партнеры поздравили Александра Караваева, которому исполнилось 30 лет
Капитан сборной Украины попросил болельщиков поддержать Николая