Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, каким видит свой первый день после войны в Украине.

– Ты говорил, что читаешь Шерлока Холмса, чтобы успокоиться. Новости, телеграмм-каналы читаешь, или стараешься избегать?

– Я уже устал. Конечно, в телеграмм-канале уведомления приходят на телефон, но я выключил уведомления, чтобы они не появлялись. Когда сам хочу, то захожу и читаю.

– Арестовича смотришь?

– Да, конечно, наверняка каждый украинец смотрит Арестовича.

– Веришь, спокойно ли относишься к тому, что он говорит?

– С самого начала, я слепо верил, а сейчас начал фильтровать то, что он говорит.

– Как ты видишь свой первый день после войны?

– Хочу, чтобы вся моя семья собралась вместе. Для меня это будет лучше, чтобы они все собрались за столом и вспоминали хорошие моменты, даже в такое сложное время, - сказал Сидорчук.