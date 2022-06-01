Сергей СИДОРЧУК: «Пока тренер Луческу, я готов остаться в Динамо»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о своем будущем в киевском «Динамо».

– У тебя через год заканчивается контракт с «Динамо». Хотел себя в Европе попробовать?

– Очень сложный вопрос. На сегодняшний день составлять планы сроком более 1 недели – это невозможно. У меня еще один год контракта. Первое, что я хочу сделать в клубном футболе, это чтобы моя команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов, а дальше будем смотреть. Пока тренер Луческу, люфт для прогресса с ним, я готов остаться в «Динамо».

– Разван Рац говорил в одном интервью, что есть интерес к определенному количеству игроков из Украины. Там была и твоя фамилия. Кто-то обращался?

– Я первый раз об этом слышу. Ко мне никто не обращался. Я спокойно готовлюсь к матчам сборной, а затем к квалификации Лиги чемпионов, - сказал Сидорчук.