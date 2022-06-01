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  4. СИДОРЧУК: «Встречали шотландцев, которые говорили: «Glory to Ukraine»
Чемпионат мира
01 июня 2022, 13:25 | Обновлено 01 июня 2022, 13:45
441
0

СИДОРЧУК: «Встречали шотландцев, которые говорили: «Glory to Ukraine»

Хавбек сборной Украины – о предстоящем матче

01 июня 2022, 13:25 | Обновлено 01 июня 2022, 13:45
441
0
СИДОРЧУК: «Встречали шотландцев, которые говорили: «Glory to Ukraine»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, как болельщики сборной Шотландии реагировали на украинцев в Глазго накануне отборочного матча к ЧМ-2022.

«Я считаю, что очень сложно будет в начале матча – это 100%. Первый официальный матч, который Украина играет после вторжения россии. Нам очень нужен чемпионат мира, он был очень большим стимулом для украинского народа.

Что касается болельщиков, на прогулке нам встретились шотландцы, говорящие: »Glory to Ukraine«. Они говорили, что Хэмпден Парк станет для нас адом. Будем надеяться, что это будет не так, и украинская диаспора также будет присутствовать на стадионе», - сказал Сидорчук.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало в 21:45 по Киеву. Победитель сыграет с Уэльсом в финале отбора.

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Источник Футбол 1/2/3
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