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  4. Полиция арестовала мужчину, который угрожал Виллиану и его семье
Бразилия
03 июня 2022, 11:38 |
187
0

Полиция арестовала мужчину, который угрожал Виллиану и его семье

Злоумышленником оказался 21-летний болельщик «Коринтианса»

03 июня 2022, 11:38 |
187
0
Полиция арестовала мужчину, который угрожал Виллиану и его семье
Getty Images/Global Images Ukraine

Полиция бразильского штата Сан-Паулу в четверг арестовала 21-летнего мужчину, который через социальные сети рассылал угрозы полузащитнику «Коринтианса» Виллиану, известному в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Накануне Виллиан обратился к правоохранителям с просьбой установить личность и наказать человека, который в социальных сетях обещал застрелить самого футболиста и зарезать его дочерей.

Ожидается, что в ближайшее время арестованному будет предъявлено официальное обвинение, однако тот до суда может остаться на свободе, так как не был пойман с поличным.

Задержанный, в свою очередь, оповестил полицию о том, что он не угрожал Виллиану, а лишь отвечал на некоторые комментарии в адрес полузащитника, отмечая официальный аккаунт футболиста.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о желании Виллиана покинуть Бразилию, где он и его семья не чувствуют себя в безопасности. Полузащитник стремится продолжить карьеру в Европе, где, по неофициальным данным, у него есть варианты в Турции.

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Виллиан Коринтианс полиция фанаты
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