Полиция арестовала мужчину, который угрожал Виллиану и его семье

Полиция бразильского штата Сан-Паулу в четверг арестовала 21-летнего мужчину, который через социальные сети рассылал угрозы полузащитнику «Коринтианса» Виллиану, известному в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Накануне Виллиан обратился к правоохранителям с просьбой установить личность и наказать человека, который в социальных сетях обещал застрелить самого футболиста и зарезать его дочерей.

Ожидается, что в ближайшее время арестованному будет предъявлено официальное обвинение, однако тот до суда может остаться на свободе, так как не был пойман с поличным.

Задержанный, в свою очередь, оповестил полицию о том, что он не угрожал Виллиану, а лишь отвечал на некоторые комментарии в адрес полузащитника, отмечая официальный аккаунт футболиста.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о желании Виллиана покинуть Бразилию, где он и его семья не чувствуют себя в безопасности. Полузащитник стремится продолжить карьеру в Европе, где, по неофициальным данным, у него есть варианты в Турции.