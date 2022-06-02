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Лига наций
Словения
02.06.2022 21:45 - : -
Швеция
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Лига наций
02 июня 2022, 15:30 | Обновлено 02 июня 2022, 15:47
287
0

Словения - Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Команды начнут борьбу в группе 4 Лиги В розыгрыша

02 июня 2022, 15:30 | Обновлено 02 июня 2022, 15:47
287
0
Словения - Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, в Любляне на стадионе «Стожице» состоится матч стартового тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги В, в котором сборная Словении примет команду Швеции. Стартовый свисток 45-летнего французского арбитра Рудди Букке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Словения

Словенская команда свои последние на сегодня матчи провела в марте этого года. Вначале она разошлась миром 1:1 со сборной Хорватии, а затем сыграла вничью с командой Катара, которая готовится к домашнему мундиалю – 0:0.

А вот сами словенцы в предстоящем чемпионате мира участвовать не будут. В евроквалификации в группе Н они были далеки от реальной борьбы за путевку в Катар, и в итоге финишировали только на 4-й позиции при шести участниках.

В 10-ти играх команда набрала 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 4 поражения), и по худшим показателям оказалась позади сборной Словакии. Выше Словении также расположились команды Хорватии и России, ниже – Кипра и Мальты.

Швеция

«Желто-синие» скандинавы в марте этого года выступили неудачно в финальном раунде отбора на ЧМ-2022. В полуфинале квалификации они в дополнительное время со счетом 1:0 сломили сопротивление Чехии, но после этого в финале проиграли Польше – 0:2.

В основном отборочном турнире Швеция заняла второе место в группе В. В восьми играх она набрала 15 очков (5 побед, 0 ничьих, 3 поражения), и расположилась вслед за испанцами (19 пунктов). Опередили шведы в итоговой таблице команды Греции, Грузии и Косово.

К слову, скандинавы могли оказаться в итоге выше Франции, но в предпоследнем матче проиграли на выезде Грузии (0:2), после чего завершили отбор выездным фиаско 0:1 в матче с Испанией.

Ориентировочные составы

Словения: Облак – Мевля, Бийол, Брекало, Стоянович, Гнезда, Куртич, Сикошек, Ловрич, Заяц, Спорар.

Швеция: Ольсен – Крафт, Милошевич, Нильссон, Аугустинссон, Клаэссон, Карлстрем, Ольссон, Форсберг, Исак, Кулушевски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости из Швеции добьются победного для себя результата. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.

2 июня, четверг

Словения - Швеция
Любляна. «Стожице». 21:45
Арбитр: Рудди Букке (Франция)
Прогноз Sport.ua – 0:1

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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