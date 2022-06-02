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  4. Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 13:10 | Обновлено 02 июня 2022, 13:17
977
1

Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»

Нападающий сборной Украины – о забитом мяче в ворота Шотландии

02 июня 2022, 13:10 | Обновлено 02 июня 2022, 13:17
977
1
Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

«В какой-то момент у меня был флешбэк матча с Швецией на Евро 2020. Когда я забил гол, то мне даже сложно было праздновать. У меня были разные эмоции. Рад, что мы добыли сегодня победу.

Мы сделали только пятьдесят процентов. Самый главный матч ждет нас впереди. Настраиваемся на матч с Уэльсом», - сказал Довбик.

Напомним, что 5 июня сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина
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Источник Футбол 1/2/3
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terhoha
А КОЛИ ЗАПОРОВ ВИХІД 1в1 нічого не відчував? БУРАТІНО.
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