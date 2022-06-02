Артем ДОВБИК: «У меня был флешбэк матча со Швецией на Евро-2020»

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

«В какой-то момент у меня был флешбэк матча с Швецией на Евро 2020. Когда я забил гол, то мне даже сложно было праздновать. У меня были разные эмоции. Рад, что мы добыли сегодня победу.

Мы сделали только пятьдесят процентов. Самый главный матч ждет нас впереди. Настраиваемся на матч с Уэльсом», - сказал Довбик.

Напомним, что 5 июня сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00.