Чемпионат мира02 июня 2022, 12:34 |
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МУДРИК: «Украина сделала маленький шаг для победы на футбольном фронте»
Вингер сборной Украины – о победе над Шотландией
02 июня 2022, 12:34 |
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21-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.
«Я чувствую гордость за Украину. Нам удалось сделать маленький шажок для победы на футбольном фронте. У Шотландии была очень хорошая поддержка. Нас это не пугало, а давало дополнительную мотивацию и заводило», - сказал Мудрик.
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