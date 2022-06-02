МУДРИК: «Украина сделала маленький шаг для победы на футбольном фронте»

21-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

«Я чувствую гордость за Украину. Нам удалось сделать маленький шажок для победы на футбольном фронте. У Шотландии была очень хорошая поддержка. Нас это не пугало, а давало дополнительную мотивацию и заводило», - сказал Мудрик.