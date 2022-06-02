Мирча ЛУЧЕСКУ: «Спасти Динамо Бухарест? Я уже слишком стар»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что не имеет возможностей и желания перебираться работать в Румынию ради возвращения былой славы его родному клубу – бухарестскому «Динамо», которое по итогам сезона впервые в истории вылетело из элитарного дивизиона.

«Когда я ушел в 1990 году, в Бухаресте оставалась отличная команда, которая играла в великолепный футбол. Еще великий Сакки говорил, что «Динамо» Бухарест может играть на высоком уровне несколько лет. К сожалению, эта команда распалась, многие игроки ушли. Руководители клуба не обратили внимания на великолепное выступление, и эта ситуация случилась. В этом направлении «Динамо» Бухарест вели те, кто руководил клубом с 90-х годов».

«Вернуться в «Динамо»? Я уже слишком стар, это тяжело, но вокруг так много молодых людей с энтузиазмом, которые очень любят клуб. Я также думал о Лупеску, видел его реакцию, поэтому говорю, что есть много энтузиастов, которые могут возглавить клуб. Нужны энергия, энтузиазм, чтобы уметь делать красивые поступки, правильно руководить клубом такого масштаба», - сказал 76-летний Луческу.

Ранее Мирча Луческу давал понять, что не прочь поработать в бухарестском «Динамо» в будущем, но лишь в качестве советника.