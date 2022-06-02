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  4. Паоло МАЛЬДИНИ: «Леау не продается»
Италия
02 июня 2022, 11:29 |
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Паоло МАЛЬДИНИ: «Леау не продается»

«Россонери» намерены удержать своего лидера

02 июня 2022, 11:29 |
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Паоло МАЛЬДИНИ: «Леау не продается»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Милана», технический директор клуба Паоло Мальдини сообщил, что клуб не продаст нападающего Рафаэла Леау этим летом.

«Леау по-прежнему остается необработанным алмазом, который каждый год становится лучше. Мы не будем его продавать. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в него.

Очевидно, если в будущем «Милан» не будет соответствовать его уровню или он не будет соответствовать уровню «Милана», все может измениться. Но в данный момент рост игрока и клуба является экспоненциальным», - сказал Мальдини.

Напомним, Леау играет за «Милан» с 2019 года. Его действующий контракт истекает в июне 2024 гола.

В этом сезоне он сыграл 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Форвард был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

Ранее сообщалось, что Леау хотят купить «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.

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Паоло Мальдини Милан трансферы продление контракта Реал Мадрид Рафаэл Леау
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Источник Football-Italia
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