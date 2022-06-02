Паоло МАЛЬДИНИ: «Леау не продается»

Легенда «Милана», технический директор клуба Паоло Мальдини сообщил, что клуб не продаст нападающего Рафаэла Леау этим летом.

«Леау по-прежнему остается необработанным алмазом, который каждый год становится лучше. Мы не будем его продавать. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в него.

Очевидно, если в будущем «Милан» не будет соответствовать его уровню или он не будет соответствовать уровню «Милана», все может измениться. Но в данный момент рост игрока и клуба является экспоненциальным», - сказал Мальдини.

Напомним, Леау играет за «Милан» с 2019 года. Его действующий контракт истекает в июне 2024 гола.

В этом сезоне он сыграл 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Форвард был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

Ранее сообщалось, что Леау хотят купить «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.