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  4. Лионель МЕССИ: «Мы готовы играть с кем угодно»
Аргентина
02 июня 2022, 08:53 |
676
0

Лионель МЕССИ: «Мы готовы играть с кем угодно»

Лидер сборной Аргентины доволен победой над Италией

02 июня 2022, 08:53 |
676
0
Лионель МЕССИ: «Мы готовы играть с кем угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины разгромила Италию в Финалиссиме 2022 и стала первым обладателем этого нового трофея. Игра завершилась со счетом 3:0.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о матче.

«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка, Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке приятно.

Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», – сказал Месси.

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Источник УЕФА
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