Лионель МЕССИ: «Мы готовы играть с кем угодно»
Лидер сборной Аргентины доволен победой над Италией
Сборная Аргентины разгромила Италию в Финалиссиме 2022 и стала первым обладателем этого нового трофея. Игра завершилась со счетом 3:0.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о матче.
«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка, Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке приятно.
Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», – сказал Месси.
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