Лионель МЕССИ: «Мы готовы играть с кем угодно»

Сборная Аргентины разгромила Италию в Финалиссиме 2022 и стала первым обладателем этого нового трофея. Игра завершилась со счетом 3:0.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о матче.

«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка, Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке приятно.

Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», – сказал Месси.