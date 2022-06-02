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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 03:03 | Обновлено 02 июня 2022, 03:06
793
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»

Футбольный агент – о Михаиле Мудрике

02 июня 2022, 03:03 | Обновлено 02 июня 2022, 03:06
793
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Шотландии (3:1) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Не ожидал я от наших такой уверенной игры. Честно... Получил удовольствие от самой игры, и, конечно, от результата. Шикарная структура, мяч держался, никто не бил куда-попало. Были отрезки, когда шотландцы попросту не касались мяча по две минуты. Просматривалась логика в передачах, и огромная уверенность в игре на мяче. 

Нужно быть справедливым и в оценке игры после 65 минуты. Пошли не нужные потери возле своей штрафной. Шотландцы учуяли свой шанс. Максимально упростили игру, начали нас переигрывать прежде всего в единоборствах и атлетизме. Петраков вовремя среагировал, проведя замены. Довбик обязан был закрывать игру с первого момента, но к сожалению, - мимо кассы. Но молодец, что все-таки добил шотландцев.

Мудрик? По-моему у нас вырос новый Пеле», - написал Заховайло.

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Вячеслав Заховайло Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина Пеле
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