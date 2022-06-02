Чемпионат мира02 июня 2022, 01:38 | Обновлено 02 июня 2022, 01:59
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МИКОЛЕНКО: «Должны были забивать шотландцам 5 мячей и завершать игру»
Защитник сборной Украины – о важной победе
02 июня 2022, 01:38 | Обновлено 02 июня 2022, 01:59
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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022
«Было тяжело. Мы должны были забивать 5 мячей и завершать игру в середине второго тайма. Но без нервов у нас никак. Завтра мы вылетаем в Кардифф и будем готовиться к Уэльсу», – сказал Миколенко.
В финале украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.
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