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  4. МИКОЛЕНКО: «Должны были забивать шотландцам 5 мячей и завершать игру»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 01:38 | Обновлено 02 июня 2022, 01:59
300
1

МИКОЛЕНКО: «Должны были забивать шотландцам 5 мячей и завершать игру»

Защитник сборной Украины – о важной победе

02 июня 2022, 01:38 | Обновлено 02 июня 2022, 01:59
300
1
МИКОЛЕНКО: «Должны были забивать шотландцам 5 мячей и завершать игру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022

«Было тяжело. Мы должны были забивать 5 мячей и завершать игру в середине второго тайма. Но без нервов у нас никак. Завтра мы вылетаем в Кардифф и будем готовиться к Уэльсу», – сказал Миколенко.

В финале украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.

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Источник Трибуна
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hlib.kozak
Це продуктивний етітьюд, гарно.
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