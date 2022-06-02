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  4. ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией
Чемпионат мира
02 июня 2022, 04:45 |
524
0

ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией

Фотогалерея поединка украинской сборной против шотландцев в Глазго

02 июня 2022, 04:45 |
524
0
ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

У сборной Украины голы забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик, а у хозяев поля отличился Каллум Макгрегор.

Теперь 5 июня сборная Украины встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.

ЧМ-2022. Плей-офф квалификации

Шотландия – Украина – 1:3

Голы: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5.

ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией

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Источник Sport.ua
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