ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией
Фотогалерея поединка украинской сборной против шотландцев в Глазго
1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
У сборной Украины голы забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик, а у хозяев поля отличился Каллум Макгрегор.
Теперь 5 июня сборная Украины встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.
ЧМ-2022. Плей-офф квалификации
Шотландия – Украина – 1:3
Голы: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5.
ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией
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