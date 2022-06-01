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  4. Моуриньо хочет видеть в Роме хавбека Атлетико
Италия
01 июня 2022, 21:55 |
544
0

Моуриньо хочет видеть в Роме хавбека Атлетико

Родриго Де Пауль может вернуться в Серию А

01 июня 2022, 21:55 |
544
0
Моуриньо хочет видеть в Роме хавбека Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде полузащитника «Атлетико» Мадрид Родриго Де Пауля. Португалец видит в нем замену для Генриха Мхитаряна, который близок к переходу в «Интер».

При этом осуществить такой трансфер будет сложно, поскольку главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен игроком и не хочет его отпускать. Кроме «Ромы» на Де Пауля также претендуют «Наполи» и «Интер».

Де Пауль перешел в «Атлетико» год назад из «Удинезе». В нынешнем сезоне на счету 28-летнего аргентинца 4 гола и 2 ассиста в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

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Источник AS
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