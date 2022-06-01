Моуриньо хочет видеть в Роме хавбека Атлетико

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде полузащитника «Атлетико» Мадрид Родриго Де Пауля. Португалец видит в нем замену для Генриха Мхитаряна, который близок к переходу в «Интер».

При этом осуществить такой трансфер будет сложно, поскольку главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен игроком и не хочет его отпускать. Кроме «Ромы» на Де Пауля также претендуют «Наполи» и «Интер».

Де Пауль перешел в «Атлетико» год назад из «Удинезе». В нынешнем сезоне на счету 28-летнего аргентинца 4 гола и 2 ассиста в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.