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  4. Мхитарян близок к переходу в Интер
Италия
26 мая 2022, 22:08 |
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0

Мхитарян близок к переходу в Интер

Армянский хавбек покинет «Рому» летом

26 мая 2022, 22:08 |
189
0
Мхитарян близок к переходу в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян очень близок к переходу в «Интер» на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже согласовали 2-летний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Окончательный ответ от Мхитаряна ожидается в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Мхитаряна 5 голов и 9 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Генрих Мхитарян Рома Рим Интер Милан Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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