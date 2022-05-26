Мхитарян близок к переходу в Интер

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян очень близок к переходу в «Интер» на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже согласовали 2-летний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Окончательный ответ от Мхитаряна ожидается в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Мхитаряна 5 голов и 9 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.