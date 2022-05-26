Италия26 мая 2022, 22:08 |
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Мхитарян близок к переходу в Интер
Армянский хавбек покинет «Рому» летом
26 мая 2022, 22:08 |
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян очень близок к переходу в «Интер» на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны уже согласовали 2-летний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Окончательный ответ от Мхитаряна ожидается в ближайшие дни.
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Мхитаряна 5 голов и 9 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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